En pige på 16 år er blevet sigtet for drabsforsøg, efter hun angiveligt forsøgte at dræbe en anden pige på et bosted i Haderslev-området.

Den 16-årige pige bliver fremstillet i grundlovsforhør senere tirsdag.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Hun er sigtet for at have forsøgt at dræbe en 17-årig pige. Tidligere tirsdag morgen oplyste vagtchefen hos politikredsen, at pigen angiveligt havde brugt et reb lavet af garn til at kvæle den et år ældre pige.

»Der har været tidligere konflikter mellem dem, men forsøget på manddrab mandag var umotiveret,« forklarede vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Nikolaj Hølmkjær tidligere tirsdag til B.T.

Den 17-årige pige er efterfølgende blevet undersøgt af en læge - og hun har det efter omstændighederne godt.

Grundlovsforhøret finder sted klokken 11:00, og Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi vil begære lukkede døre.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog anmeldelsen i sagen mandag aften klokken 22:43, og den 16-årige blev anholdt klokken 23:35.