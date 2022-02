En fremmed mand forsøgte onsdag eftermiddag at lokke en 16-årig pige ind i sin bil i Hasselager nær Aarhus.

Det fortæller Jakob Christiansen, der er kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, til B.T.

»Vi fik en henvendelse klokken 14.30 fra en kvinde, hvis 16-årige datter havde haft en ubehagelig oplevelse i Hasselager,« siger han.

Ifølge Østjyllands Politi har pigen forklaret, at hun onsdag 13.45 gik på Kolt Skovvej, da en bil kom kørende op på siden af hende.

Med vinduet rullet ned spurgte manden på engelsk, hvor gammel hun var, og hvor hun boede.

Herefter forsøgte hun at gå hurtigere, mens manden fortsat kørte lige ved siden af hende.

Det endte med at manden tilbød hende et lift, hvorefter hun flygtede via et stisystem og fik kontakt til sin mor, der efterfølgende kontaktede Østjyllands Politi.

Pigen har givet følgende signalement af manden:

Mellemøstlig af udseende, brun i huden.

Cirka 20-25 år.

Cirka 170-180 centimeter høj.

Spinkel af bygning.

Kort sort hår og hageskæg.

Iført mørkt tøj.

Talte engelsk.

Kørte en lille sort bil.

»Vi efterforsker sagen nærmere, og vi vil meget gerne i kontakt med den mand, der kørte bilen, for at blive klogere på, hvad hans hensigt har været,« fortæller Jakob Christiansen.

Har man oplysninger i sagen, kan Østjyllands Politi kontaktes på 114.