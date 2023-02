Lyt til artiklen

Der var tale om en grov voldtægt, da en ung pige på 16 år en kold efterårsnat flygtede nøgen fra sin lejlighed og ind i en 7-Eleven kiosk.

Det har en domsmandsret ved Retten i Lyngby torsdag formiddag afgjort.

Den 30-årige Mohamoud Abdiwali Qassim er på den baggrund blevet idømt tre års ubetinget fængsel og bliver desuden udvist af Danmark med et indrejseforbud i seks år.

Selv har den nu dømte nægtet sig skyldig hele vejen igennem, og derfor er dommen også blevet anket på stedet, oplyser hans forsvarer, Hans Mogensen, i retten.

Den 30-årige mand var blandt andet tiltalt for voldtægt, frihedsberøvelse, vold og trusler mod den unge kvinde. Han blev kendt skyldig i alle forhold, hvor retten lagde vægt på forurettedes forklaring, vidner og de retsmedicinske undersøgelser.

Derudover var han også tiltalt for vold eller trussel om vold rettet mod politibetjente i forbindelse med sin anholdelse. Enkelte forhold blev han her frifundet for.

Anklagemyndigheden har i retten beskrevet og dokumenteret en brutal voldtægt, hvor kvinden i to timer også blev udsat for gentagne slag i ansigtet, et halsgreb, der førte til tydelige mærker og trusler på livet. Det på trods af skrig, gråd og fysiske protester fra kvinden, der i sidste ende formåede at vriste sig fri og flygte nøgen fra sin egen lejlighed.

»Hun var bange for, at han ville dræbe hende. Og med hans adfærd over for politipersonalet tør jeg slet ikke tænke på, hvad hun er blevet udsat for i det lokale,« sagde anklager Sophie Gade i sin procedure.

Modsat har den 30-årige forklaret, at samlejet var foregået gensidigt og frivilligt. Det var først, da han begyndte at filme pigen, da hun udførte oralsex på ham, at hun »gik amok« og løb fra lejligheden, har han forklaret i retten.

Hans forsvarer lagde i sin procedure vægt på, at den 30-årige mand blev »traumatiseret« ovenpå den adfærd, og derfor ringede han til alarmcentralen kort efter, fordi han havde en idé om, at hun ville melde ham for voldtægt.

»Hun får det til at ligne en voldtægt,« sagde han blandt andet til alarmcentralen, hvor han også påpegede, at han nok havde været for voldsom eller voldelig.

Den 30-årige er blevet fængslet efter domsafsigelsen.

