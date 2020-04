En 16-årig, kvindelig cyklist er blevet påkørt af en højresvingende lastbil i Ringsted og er umiddelbart efter ulykken afgået ved døden.

Føreren af lastbilen var fortsat ved ulykkesstedet efter ulykken indtraf, og ifølge vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Lars Gallas, var vedkommende meget rystet.

Lastbilsføreren skal senere afhøres af politiet i forbindelse med ulykken.

Politiet fik meldingen om ulykken via alarmcentralen kl. 16.33, og redning og politi ankom umiddelbart efter til stedet, oplyser vagtchef hos Midt- og Vestsjællands Politi, Lars Gallas, til B.T.

»Det virker meget alvorligt,« udtalte vagtchefen videre.

Den 16-årige blev påkørt i rundkørslen ved Haslevvej/Østre Ringvej/Bragesvej, og denne har været spærret frem til tirsdag aften. Det samme galdt dele af Riongvejen fra Jættevej mod rundkørslen.

Tirsdag aften melder politiet, at de er færdige med at undersøge ulykkesstedet, og at alt er åbnet op for gennemkørsel igen.

De pårørende til den dræbte er underrettet.