Dødstrusler og en kniv mod ansigtet.

Det var, hvad en 16-årig pige blev udsat for, da hun var i området ved Bjerringbro Station i Viborg Kommune, skriver Viborg Folkeblad.

Forud for episoden om aftenen 9. juni havde politiet været i området, da en større gruppe unge var samlet, hvor meldingen lød, at der var optræk til slagsmål.

Efter 40 minutter kørte politiet afsted igen, da der kun var god stemning at bemærke blandt de unge i gruppen.

Men det skulle vise sig at være en dårlig idé. For kort tid efter blev politiet kaldt tilbage til samme sted, da en 25-årig mand havde trukket en foldekniv mod en 16-årig pige under et slagsmål.

Manden blev herefter udpeget og anholdt, hvorefter han blev sigtet for at fremsætte dødstrusler. Foldekniven havde han i mellemtiden kastet fra sig. Men den blev senere fundet på togskinnerne ved stationen.

Den 25-årige mand blev afhørt og løsladt igen med sin sigtelse, da man ikke fandt grund til at fremstille ham i grundlovsforhør.

Politiet skal i gang med afhøre den gruppe unge, der var til stede ved slagsmålet, for at finde ud af, hvorfor der blev fremsat dødstrusler.