En bryllupsfest endte med at blive startskuddet til et mareridt for en ung pige på 16 år, der blev blufærdighedskrænket flere gange af sin onkel.

Under bryllupsfesten, der fandt sted i maj forrige år, krænkede onklen sin niece ved at beføle hende og stikke sin hånd ned i hendes bukser. Det skriver Dagbladet Holstebro-Struer.

Halvanden uge senere forgreb den 49-årige onkel sig også på sin unge niece i en bus, hvor han pressede en hånd ned i hendes trusser og stak en finger op i hende, og efterfølgende begyndte han også at sende hende intime beskeder over Snapchat - blandt andet af sit lem.

Det var først, da pigen i efteråret 2019 var på efterskole, at hun turde fortælle nogen om, hvad der var sket. Først sagde hun det til en veninde, og derefter også til sin far.

Onklen blev efterfølgende anholdt, og mandag blev han idømt tre måneders fængsel for krænkelserne.

Ifølge Dagbladet Holstebro-Struer erkendte han i retten, at han havde sendt beskederne og billederne, men han nægtede at have befamlet niecen, og han nægtede voldtægt - hvilket anklagemyndigheden ville have ham dømt for, idet han havde ført en finger op i den unge pige, der nu er 17 år.

Retten mente dog ikke, at der var tale om voldtægt, og onklen blev derfor dømt for blufærdighedskrænkelse.

Den 49-årige mand forklarede ifølge Dagbladet Holstebro-Struer i retten, at hans ægteskab var gået i stykker som følge af sagen, og at han havde mistet sit arbejde, ligesom familien havde slået hånden af ham.

Han valgte at modtage dommen.