En ung pige på 16 år var tilsyneladende så utilfreds med at blive anholdt for vold, at hun sparkede en betjent i skridtet med sit knæ.

Den 16-årige pige var sammen med en jævnaldrende pige kommet op at slås med en tredje kvinde ved Banegårdspladsen i Vejle natten til lørdag.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

De to 16-årige piger fra Aarhus havde blandt andet revet den anden kvinde så voldsomt i håret, at noget at hendes hår var blevet revet af.

Da kvinden efterfølgende faldt ned på fliserne, valgte pigerne ifølge lokalmediet at sparke hende.

Da betjente kom frem til stedet, anholdt man de to piger og sigtede dem for vold. Det satte den ene af pigerne ikke ligefrem pris på, og derfor valgte hun at sparke den ene af betjentene i skridtet med sit knæ.

Hun blev derfor også sigtet for vold mod tjenestemand i funktion.

Efter at have tilbragt natten i detentionen blev begge piger lørdag løsladt.