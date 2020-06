En 16-årig pige er blevet anholdt efter at hun forsøgte at kvæle en bofælle på det værested, de begge bor på i Haderslev. Hun brugte angiveligt et reb lavet af garn.

Anklagen lyder på forsøg på manddrab, da overfaldet på det pågældende tidspunkt synes umotiveret.

»Der har været tidligere konflikter mellem dem, men forsøget på manddrab mandag var umotiveret,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Nikolaj Hølmkjær.

Man er lige nu ved at mentalundersøge den 16-årige pige for at afgøre, hvorvidt hendes mentale alder er på linje med den fysiske. Viser det sig ikke at være tilfældet, så vil man overveje, hvordan retssagen skal føres.

Bofællen, der blev forsøgt kvalt, er en 17-årig pige, som heldigvis overlevede episoden.

»Personalet fik heldigvis grebet ind, og ringede kort efter til politiet,« siger han.

Den 17-årige pige, som blev overfaldet på sit værelse, er ikke i livsfare, uddyber han.

Politiet modtog anmeldelsen om overfaldet klokken 22.43 mandag.