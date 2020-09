To unge på 14 og 16 år er blevet anholdt – de mistænkes for at have dræbt en 18-årig mand på Frederiksberg fredag aften.

»De er begge sigtet for drabet,« oplyser Københavns Politi på Twitter.

De to unge teenagere blev begge anholdt tirsdag aften.

Den 14-årige er overdraget til de sociale myndigheder, mens den 16-årige vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg klokken 10:30 onsdag – hvor politiet vil begære dørene lukket, oplyses det.

Den 18-årige teenager, der kommer fra Albanien og gik på Falkonergårdens Gymnasium, blev fredag aften skudt kort før klokken 21 foran Lidl på Dirch Passers Allé og Finsensvej på Frederiksberg. Forinden var der tilsyneladende opstået en eller anden form for skænderi mellem den gruppe, som teenageren befandt sig i, og en anden gruppe.

»Vores indtryk er, at det er to grupperinger, der har en uenighed,« har vicepolitiinspektør Brian Belling tidligere fortalt om det mulige motiv til Ritzau.

Hvad baggrunden for uoverensstemmelsen var, vides endnu ikke. Men sikkert er det, at der i løbet af konfrontationen blev trukket en pistol, der blev rettet mod teenageren, inden den blev affyret.

Skuddet ramte den 18-årige i hovedet, og han blev efterfølgende kørt til Rigshospitalet i kritisk tilstand.

Søndag blev han erklæret død.

Politiet har tidligere oplyst, at man ikke mener, at der er tale om et drab med relation til nogen bandekonflilkt. Til B.T. fortæller den 18-åriges bedste vens mor, at han var en vellidt dreng, der havde masser af venner og elskede at spille fodbold.

»Han var sådan en god dreng, der altid optrådte meget respektfuldt og havde mange venner. Han kunne godt være lidt genert indimellem, men det afhang nok også af, hvem han var sammen med,« fortalte hun mandag.

Opdateres...