Retten i Holbæk har onsdag valgt at straffe en 16-årig dreng fra Kalundborg.

Her blev han straffet for både blufærdighedskrænkele og for at være i besiddelse af og videregive børnepornografisk materiale.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands politi i en pressemeddelelse.

Det var i april 2021, at den dengang 15-årige dreng uploadede et konfirmationsbillede af en pige fra sin klasse til en hjemmeside, der udstyrede pigen med en fiktiv nøgen krop.

Via platformen Discord, der blandt andet blev brugt af skolens elever til kommunikation under coronanedlukningerne, delte han billedet.

Derudover delte han også et gruppebillede med fire andre piger fra klassen, som også blev manipuleret.

Begge fotos delte han med flere personer, som i forvejen kendte pigerne.

»Det er en sag, der viser, at de unge meget nemt kan komme galt afsted, når de færdes på nettet. Teknologien giver mange nye muligheder, men det er samtidigt også blevet meget nemt at krænke andre, hvis man ikke tænker sig om,« siger anklager Magnus Mølholm fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Handlingen har nu ført til en straf på 20 dages betinget fængsel.

Sagen er afgjort efter de regler på området, der var gældende sidste år. Straffeloven blev pr. 1. april i år ændret, således at utilbørlig manipulation og dermed ændring af en persons fremtoning på billeder er gjort selvstændigt strafbart.