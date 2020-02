Den 16-årige dreng fra Bogø, der mandag blev anholdt og sigtet for at have fremsat trusler mod Vordingborg Ungdomsskole, er i dag blevet løsladt.

Det blev besluttet tirsdag under et grundslovsforhør ved Retten i Nykøbing Falster.

Det fortæller vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, Lars Westerweel, til B.T.

Under grundlovsforhøret var den 16-årige dreng sigtet for at have fremført trusler på livet mod personer tilknyttet skolen.

Derfor mente anklagemyndigheden ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, at han burde varetægtsfængsles.

Under tirsdagens retsmøde var advokat Lars Urup forsvarer for den sigtede 16-årige.

Han fortæller til Ritzau, at hele sagen handler om en messengerbesked, som den 16-årige dreng sendte til en veninde.

Advokaten medgiver dog, at beskeden kan tolkes på en måde, så den handler om våben og skyderi, men at det ikke har været meningen.

»Der er alene tale om en dårlig, grovkornet spøg,« fortæller Lars Urup til Ritzau.

Ifølge advokaten vurderede retten, at den 16-årige ikke ville kunne forstyrre politiets videre efterforskning ved at blive løsladt, hvorfor der ikke var grundlag for en varetægtsfængsling.

Løsladelsen kommer dagen efter, at Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi mandag fortalte i en pressemeddelse, at de havde anholdt og sigtet den 16-årige dreng på en adresse på Bogø.

Anholdelsen kom efter, at politiet fik nys om, at den 16-årige havde fremsat trusler og opført sig på en måde, 'der kunne tolkes som forberedelser til en evt. voldelig aktion på Vordingborg Ungdomsskole.'