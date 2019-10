Vollsmose Allé i Odense blev spærret i nordgående retning efter to bilers sammenstød.

En dreng på 16 år var onsdag kort før middag skyld i en trafikulykke på Vollsmose Allé ved Egeparken i Odense.

To biler kørte sammen i krydset Egeparken/Bådvej. Ved rattet sad teenageren. Han kørte frem for rødt, ramte en anden bil og påkørte derefter et træ.

I første omgang lød det, at hans tilstand var kritisk, men han er ikke kommet alvorligt til skade.

- Han er indlagt til observation og er ikke kommet alvorligt til skade, siger Ehm Christensen, der er vagtchef ved Fyns Politi.

Vollsmose Allé blev som følge af ulykken spærret i nordgående retning fra Kildegårdsvej til Egeparken.

Politiet oplyser, at føreren af den påkørte bil er en kvinde på 28 år. Hun slap uden skader.

/ritzau/