En ung teenagepige er nu blevet dømt for at have løjet sig selv kidnappet.

Den unge pige på 16 år valgte tilbage i januar at hoppe ud ad et vindue i hjemmet i den midtjyske by Skals for at besøge en bekendt i byen Gedsted godt 15 kilometer væk - uden at fortælle det til sin far. Det skriver Viborg Folkeblad.

Da hun skulle hjem igen, nåede hun ikke bussen.

Hun havde derfor ikke andre muligheder end at ringe til sin far. Men i stedet for at fortælle ham sandheden om, hvad hun havde lavet, valgte hun at lyve.

Hun fortalte, at hun var blevet trukket ud ad sit vindue af en maskeret mand, der havde en blodindsmurt sav i sin ene hånd. Manden havde så - forklarede pigen - kørt hende til Gedsted, hvorefter han stak af, idet en bil var kørt forbi dem.

Pigens far alarmerede straks politiet om sagen.

To gange afgav pigen forklaring til politiet, skriver Viborg Folkeblad. Da hun var til afhøring anden gang, havde politiet dog fundet ud af, at hun i virkeligheden havde besøgt en ven i Gedsted. Det fik pigen til at fortælle sandheden, og hun tilstod, at hun havde givet falsk forklaring.

I Retten i Viborg blev hun idømt 20 dages betinget fængsel.