De var venner, de gik i skole sammen og sad ved siden af hinanden i klasselokalet.

To 16-årige drenge, hvor den ene er tiltalt for at have forsøgt at hverve sin klassekammerat til den nynazistiske gruppe Feuerkrieg Division, fandt sammen i folkeskolen, da landsbyskolernes elever blev samlet i 7. klasse på en vestsjællandsk skole.

For måneder tilbage var de begge sigtet i terrorsagen.

I dag er kun den ene tiltalt. Den anden har politiet renset for enhver mistanke.

Sådan ser Feuerkrieg Divisions mærke ud.

Derfor afgav klassekammeraten mandag forklaring i retten.

»Vi var klassekammerater, og jeg har været hjemme og besøge ham et par gange gange. Og så sad vi ved siden af hinanden i skolen,« forklarede drengen, da han blev spurgt af anklager Rune Rydik om, hvordan han kendte den tiltalte.

Han fortalte videre, at han søgte et fællesskab, da han havde fået en knæskade til håndbold.

»Jeg kiggede ham lidt over skulderen oppe i skolen og kunne se, at han sad og chattede med nogle andre. De snakkede også sammen på Discord (chatplatform, red.),« fortalte drengen, der ikke kendte til de emner, som der blev skrevet om i de lukkede grupper.

Alligevel ville han gerne være en del af gruppen, der var en del af den nynazistiske gruppe Feuerkrieg Division.

»Det var ham (tiltalte, red.), der fortalte om det og viste mig det på Telegram (en chatplatform, red.).«

Den tiltalte dreng kiggede på sin tidligere klassekammerat. De har ikke set hinanden, siden de sad i grundlovsforhør sammen tilbage i starten af 2022.

I fængslet har de to ikke måttet se hinanden, da politiet mente, at de kunne afstemme deres forklaringer i retten.

Var dit navn på Telegram White Power?

»Ja, det var det,« fortalte drengen, men han kunne ikke huske, hvorfor han lige præcis havde valgt det navn.

Herefter viste anklageren den ansøgning, som vidnet havde sendt til Feuerkrieg Division for at søge optagelse i gruppen.

Han kunne ikke huske det tydeligt, men han mente, at det var den tiltalte, der havde udfyldt ansøgningen og stået for at sende den videre til gruppen.

Han fortalte i retten, at han hverken var nynazist eller racist.

»Han (tiltalte, red.) sagde, at vi skulle skrive, at jeg havde læst 'Mein Kampf' og nogle af de andre bøger fra listen. Men jeg har ikke læst dem, det var ham, der skrev det,« lød forklaringen.

I det hele taget forklarede vidnet, at han ikke vidste ret meget om, hvad det var han var ved at søge optagelse i.

»Jeg tænker ikke sådan der, og jeg tænkte ikke klart i den periode,« svarede han, da anklageren spurgte ham, hvorfor der stod i ansøgningen, at jøder skulle udryddes.

Under et besøg hjemme hos den tiltalte, der boede hjemme hos sine forældre i en lille Vestsjællandsk by, tog de et billede.

Anklageren viste herefter billedet. Her stod de to drenge med Feuerkrieg Divisions karakteristiske sorte flag med et dødningehoved på et hagekors og med pigtråd rundt om.

»Jeg kan ikke huske, hvorfor vi gjorde det, men det var for at blive hurtigere optaget i gruppen,« forklarer han og fortæller, at gruppen så hyggelig ud.

Han fortæller ligeledes i retten, at den tiltalte ikke kunne lide jøder og ikke troede på Holocaust.

Retssagen fortsætter onsdag i denne uge. B.T. følger sagen.