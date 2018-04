Politiet fik melding om, at en bulgarsk BMW var kørt gennem betalingsanlægget ved Storebælt uden at betale.

Odense. Fyns Politi jagtede torsdag tidlig morgen en mørk bulgarsk BMW hen over en stor del af Fyn, efter at den var kørt i høj fart gennem betalingsanlægget ved Storebæltsbroen uden at betale.

Føreren af bilen viste sig at være en 16-årig bulgarsk dreng, og med sig havde han to voksne og to børn - deriblandt et spædbarn. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist.

Politiet fik først stoppet den unge fører ved Kolding, da den bulgarske BMW punkterede.

Fyns Politi modtog meldingen om, at en bilist havde krydset betalingsanlægget uden at betale klokken 03.55 torsdag morgen, fortæller Kenneth Taanquist.

- Vi får kontakt med bilen cirka syd for Odense. Den vil ikke standse, og der bliver sat eftersættelse i gang, som på flere tidspunkter når den anden side af 200 kilometer i timen.

- Ved Middelfart forsøger man at stoppe den, hvilket ikke lykkes, og den fortsætter mod Jylland og syd. Omkring Kolding punkterer den, og vi får kontakt med føreren, siger vagtchefen.

Her får politiet anholdt den 16-årige fører. Omkring klokken 08.15 mangler politiet fortsat at afhøre ham. Derfor er det usikkert, hvorfor han kørte så stærkt og susede gennem betalingsanlægget uden at betale.

- Vi skal have fundet ud af, hvad der skal ske nu. Vores jurister skal finde ud af, om han skal have en bøde eller fremstilles. Det afhænger lidt af hans historik, siger Kenneth Taanquist.

Politiet sigter ham nu for at køre gennem betalingsanlægget uden at betale, for at køre for hurtigt og for at køre fra politiet.

/ritzau/