To mænd brugte peberspray, da de sent torsdag aften udsatte en 16-årig dreng for røveri.

Episoden fandt sted kl. 22.50 i den lille sønderjyske by Skærbæk, der ligger midt mellem Ribe og Tønder ud til vestkysten.

Ifølge TV Syd blev den 16-årige dreng på Skærbæk Station opsøgt af de to mænd, der begge bar mundbind – som der i øjeblikket er krav om i forbindelse med al kollektiv trafik i Danmark, også på stationer.

Drengen sad på en bænk og ventede på et tog, da de to mænd overfaldt ham.

De tog hans hævekort og den trådløse højttaler, han også havde på sig.

Politiet efterlyser nu de to mænd, der ifølge TV Syd henholdsvist var klædt i sort jakke, sorte bukser og sort mundbind og gul/karryfarvet jakke, sorte bukser og lyserødt mundbind.

Hvis man man har set de to mænd, kan man kontakte politiet på telefon 114.