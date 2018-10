Politifolk har anholdt i alt otte mænd fra fire bander. Et af ofrene blev tævet i P-hus ved lufthavn.

København. Politiet har anholdt en 16-årig dreng for skud mod unge i København i sommer.

Det var 20. juni om aftenen på Gadelandet i Husum, at der blev affyret en serie skud mod en gruppe unge, hvoraf tre blev ramt.

Den unge sigtes for drabsforsøg, oplyser Københavns Politi, som har foretaget denne og en stribe andre anholdelser i samarbejde med betjente i specialgruppen Særlig Efterforskning Øst.

I forvejen er en 18-årig blevet sigtet og varetægtsfængslet for skyderiet, hvor der ifølge tidligere oplysninger blev afgivet i alt otte skud. En blev ramt overfladisk på overkroppen, mens to andre blev truffet i henholdsvis en fod og et ben.

Hændelsen indgår i en stribe skyderier, som i maj og juni foregik i Rødovre og Husum. Ifølge politiets teori drejer det sig om et opgør om mere end 100 kilo hash, som skulle været blevet stjålet.

I alt har politiet i forskellige aktioner anholdt otte, som ifølge en pressemeddelelse torsdag hører til i fire forskellige bander.

De øvrige sigtes for forskellige forbrydelser. To skal have begået grov vold i et parkeringshus ved Københavns Lufthavn i Kastrup 4. oktober. Fem andre sigtes for frihedsberøvelse, afpresning og brugstyveri.

- Disse aktioner er endnu et slag mod banderne i København, og vi fortsætter ufortrødent, siger Knud Hvass, der leder Københavns Politis afdeling for organiseret kriminalitet.

/ritzau/