En rumænsk dreng på 16 år, der er i Danmark for at deltage i fodboldstævnet DanaCup i Hjørring, er blevet varetægtsfængslet i fire uger under mistanke for at have begået en voldtægt.

Ifølge politiet havde ofret - en pige på 17 år - også deltaget i fodboldstævnet onsdag den 25. juli, og da hun var på vej hjem om natten, opdagede hun, at nogen fulgte efter hende. Det skriver Nordjyske.

Den person overfaldt og voldtog hende ved Idræts Allé i den nordjyske by.

Nordjyllands Politi oplyste fredag i en pressemeddelelse, at den 16-årige dreng efterfølgende var blevet anholdt og sigtet for voldtægten 'på grundlag af spor fra gerningsstedet og vidneafhøringer'. Men af hensyn til den videre efterforskning af sagen oplyser politiet, at man ikke vil kommentere yderligere.

»Det er en meget alvorlig sag, som vi har efterforsket intensivt, lige siden vi modtog anmeldelsen, og derfor kunne vi i dag (fredag, red.) skride til anholdelse,« sagde vicepolitiinspektør Frank Olsen fredag.

Den 16-årige rumænske dreng blev lørdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Hjørring, hvor dørene blev lukket. Lige inden dørlukningen fortalte drengen dog ifølge Nordjyske, at han nægter sig skyldig.

Han kærede efterfølgende fængslingskendelsen til landsretten, skriver lokalmediet.