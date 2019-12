En 16-årig dreng er netop blevet tilbageholdt af politiet.

Han affyrede søndag aften et bomberør mod civilklædt politi på Nørrebro.

'Sagen behandles efter relevante bestemmelser i Straffeloven,' skriver Københavns Politi på Twitter.

Og det er ikke første gang, at politiet i København tilbageholder en person, for at sigte efter dem med et bomberør.

Så sent som lørdag aften affyrede en 15-årig dreng fyrværkeri mod politi, der var klædt i civil.

Og de seneste dage har der ligeledes været problemer med børn og under, der har affyret diverse typer fyrværkeri mod forbipasserende.

Endnu er ingen kommet til skade som følger af det affyrede fyrværkeri.

