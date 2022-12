Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hærværk eller forsætlig brandstiftelse?

Det får stor betydning for en 16-årig dreng fra Helsingør, hvorvidt retten kender ham skyldig i det ene eller det andet.

Helsingør Dagblad skriver, at drengen i denne uge sidder tiltalt for brandstiftelse i en sag fra februar i år, hvor han var skyld i en brand i et solcenter.

En vinterdag med dårligt vejr ventede drengen på bussen med en kammerat. De to søgte ly i solcenteret, hvor der samtidig lå folk i kabinerne.

De kom dog hurtigt til at kede sig, og det var angiveligt derfor, den 16-årige fandt på at sætte ild til nogle servietter. De faldt ned på gulvet, hvor ilden fik fat i gulvtæppet.

Drengen trampede ilden ud og stak af fra stedet uden at sige noget til kunderne i solcenteret. Desværre var der stadig gløder i tæppet, og i løbet af ingen tid var solcenteret fyldt med røg.

Heldigvis blev branden opdaget, og beredskabet rykkede ud og slukkede den. Ingen kom noget til.

Drengen nægter sig skyldig i brandstiftelse, og hans forsvarer mener, at han skal straffes efter den mildere hærværksparagraf.

Kendes han skyldig i brandstiftelse, er strafferammen helt op til seks års fængsel.