Et skænderi mellem en gruppe unge mennesker udviklede sig kort efter midnat lørdag til et knivstikkeri.

Umiddelbart efter blev en 16-årig dreng anholdt, og han er lørdag blevet varetægtsfængslet fire uger.

Klik her og se mere tv på localeyes.dk

Selv nægter han sig skyldig, men erkender ifølge TV 2 Nord, at han ganske rigtig var i slagsmål, og at han i øvrigt havde en kniv på sig. Kniven brugte han imidlertid ikke, hævder han.

»Han forklarede, at han var fuld,« siger anklager Jette Rubien fra Nordjyllands Politi til TV 2 Nord.

Hændelsen fandt sted kort efter midnat på Nibevej i Aalborg, hvor den 16-årige var sammen med to kammerater i en bus. Her kom gruppen af uvisse årsager i skænderi med et fødselsdagsselskab, og det endte således med, at den 16-årige angiveligt trak en kniv og stak en 20-årig mand.

Den 20-årige, der var fødselaren, blev ramt i venstre skulder, og der var tale om lettere tilskadekomst.

Ifølge TV 2 Nord er den 16-årige tidligere kendt af politiet, og han blev i juni i år dømt for grov vold.

Da drengen kun er 16 år, er der tale om surrogatfængsling.