Tre unge mænd på en scooter forulykkede sent onsdag aften i Brabrand ved Aarhus. En blev dræbt.

En blot 16-årig dreng mistede onsdag aften livet i en tragisk trafikulykke i Aarhus.

Her kørte tre drenge på en scooter ind i et træ.

Den ene af drengene blev dræbt på stedet.

Ulykken skete kort før midnat i Aarhus-bydelen Brabrand. Politiet fik anmeldelsen klokken 23.31.

Det oplyser vagtchef ved Østjyllands Politi Flemming Lau natten til torsdag.

»Anmeldelsen går på, at der er tre personer på en scooter, som er kørt ind i et træ. Da vi kommer derud, er der kort tid efter en læge, der erklærer den ene for død,« siger vagtchefen.

Alle de tre er teenagere.

Tidligt torsdag morgen oplyser Flemming Lau til Ritzau, at de pårørende til den dræbte er underrettet.

Den 16-årige dreng var fra Aarhus.

De to overlevende er en 17-årig dreng og en 18-årig mand. De to er ligeledes fra Aarhus.

Den 17-årige har brækket en arm, mens den 18-årige er sluppet med knubs.

Det er fortsat uvist, hvorfor de tre teenagedrenge kørte ind i træet.

»Vi har ingen forklaring endnu, men vi tror, at det skyldes uopmærksomhed. Vi har ikke grund til at tro, der ligger andet bag,« siger vagtchef Flemming Lau.

Ulykken skete i krydset mellem Louisevej og Brabrand Skovvej.

/ritzau/