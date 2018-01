En 16-årig dreng, der færdedes i vejkanten med sin cykel, er død af sine kvæstelser efter en påkørsel fredag.

Søllested. En 16-årig dreng er lørdag død af sine kvæstelser, efter at han fredag aften blev ramt af en bil på Lolland.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på det sociale medie Twitter.

Her oplyser politiet, at drengen er død på Rigshospitalet, som han blev bragt til efter ulykken.

Ulykken skete på Græshavevej i Søllested på Lolland. Politiet fik anmeldelsen om hændelsen klokken 21.20 fredag aften.

Politiet formoder, at drengen er stået af sin cykel og har stået i vejkanten på en mørk vej, da han blev ramt af en bil.

- Der har muligvis været en anden bil, så de to biler har blændet hinanden, og så har man ikke kunnet se cyklisten, lød det lørdag morgen fra vagtchef Anders Mikkelsen.

Om drengen er kommet til at trække for langt ud, eller om han har været på vej over vejen, ligger ikke fast.

Fredag aften har politiet ikke foretaget nogen sigtelser i sagen, men politiet har været i kontakt med alle parter i sagen.

- Der er noget efterforskning endnu, og vi afventer selvfølgelig også bilinspektørens rapport, siger vagthavende Stefan Jensen.

/ritzau/