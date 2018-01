Den 16-årige dreng, der fredag blev ramt af en bil på Lolland, er lørdag afgået ved døden.

Det oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi på Twitter.

Drengen blev angiveligt ramt af en bil fredag aften, da han stod i vejkanten med sin cykel.

Han fik ved påkørslen hovedskader og var efterfølgende i kritisk tilstand, oplyste Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fredag.

»Umiddelbart ser det ud til, at det er en dum situation, hvor to biler har blændet hinanden på et tidspunkt, hvor det er mørkt og regnfuldt, og bilisten har så haft svært ved at se. Om drengen har stået i vejsiden eller har krydset vejen, da han bliver ramt, ved vi ikke,« udtalte vagtchef Ove Christoffersen til BT fredag.

Ulykken skete på Græshavevej i Søllested på Lolland. Politiet fik anmeldelsen om ulykken klokken 21.20 fredag aften.

Den 16-årige blev efterfølgende bragt til Rigshospitalet, og hans pårørende blev underrettet.