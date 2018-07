En rumænsk dreng på 16 år, der er i Danmark for at deltage i fodboldstævnet DanaCup i Hjørring, er blevet anholdt under mistanke om at have begået en voldtægt.

Voldtægten skal være blevet begået i Hjørring onsdag den 25. juli, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Det er en meget alvorlig sag, som vi har efterforsket intensivt, lige siden vi modtog anmeldelsen, og derfor kunne vi i dag skride til anholdelse,« siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

Politiet oplyser, at anholdelsen er sket 'på grundlag af spor fra gerningsstedet og vidneafhøringer'. Men af hensyn til den videre efterforskning af sagen oplyser politiet, at man ikke vil kommentere yderligere.

Voldtægten skete ifølge politiet den 25. juli kort efter midnat øst for Idræts Alle 43 i Hjørring. Ofret var en unge pige på 17 år, der opdagede, at en person fulgte efter hende.

'Denne person overfaldt efterfølgende pigen og gennemførte en voldtægt', skriver politiet i pressemeddelelsen.

Den unge teenagedreng er blevet sigtet for voldtægten og vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Hjørring lørdag.

Vicepolitiinspektør Frank Olsen opfordrer alle borgere, som har set noget eller ligger inde med andre informationer i sagen, om straks at henvende sig til politiet.

Hvis du har oplysninger i sagen, bedes du om at ringe til politiet på telefonnummer 114.