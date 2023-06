Der ventede en 16-årig noget af en overraskelse, da han i går kom ud fra en eksamen på en skole i Kirke-Hyllinge.

Her ventede politiet nemlig på ham.

Baggrunden var et tip, Midt- og Vestsjællands Politi havde modtaget et par timer tidligere.

Klokken 09.35 fik politiet en henvendelse fra mand, som kørte bag en personbil, der var blevet stjålet fra en bekendt. Bilen blev parkeret og efterladt ved en skole på Præstemarksvej i Kirke-Hyllinge, hvorefter den 16-årige og et par andre unge løb derfra.

Ved at tjekke bilens nummerplade kunne politiet konstatere, at den var stjålet – og det viste sig, at der var mere i sagen end det.

Bilen blev stjålet fra en adresse på Rosen i Holbæk fredag efter at bilnøglen var blevet taget fra en jakkelomme.

Politiet tog derfor til Præstemarksvej i Kirke-Hyllinge for at identificere føreren af den stjålne bil.

Det viste sig at være den 16-årige, som i mellemtiden var taget til eksamen på skolen.

Da han var færdig, stod politiet klar foran skolen, hvor han blev anholdt.

»Den 16-årige blev ud over biltyveriet også sigtet for kørsel uden førerret og for narkokørsel i bilen,« skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet har mere konkret mistanke om, at den 16-årige kørte under påvirkning af cannabis.

Han er blevet afhørt på politistationen i Roskilde, hvor de sociale myndigheder også var til stede på grund af den anholdtes alder.

Den 16-årige blev efterfølgende løsladt. Politiet arbejder videre med sagen i et forsøg på at identificere andre unge, der har været med i den stjålne bil.