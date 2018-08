En 16-årig dreng er blevet tiltalt for at udøve vold mod den 14-årige dreng, der døde i lejligheden på Østerbro.

Det fremgår af et anklageskrift, som B.T. har læst. Volden er begået mod den 14-årige dreng inde i lejligheden på Østerbro, inden han afgik ved døden.

Ifølge anklageskriftet er den 16-årige tiltalt efter straffelovens paragraf 244, som også kaldes simpel vold.

I anklageskriftet fremgår det, at tiltalte ved flere tilfælde mellem fredag den 10. marts kl. 14.00 og lørdag den 11. marts kl. 01.00 udøvede vold mod den 14-årige dreng, som i timerne omkring midnat døde af indre blødninger.

Fakta SAGEN KORT Københavns Politi ankommer til lejligheden på Østerbro kl. 22.15 lørdag den 10. marts for at hente en 14-årig dreng, som er efterlyst af sin far. Politiet går ind i lejligheden, men har ikke mistanke om, at der foregår noget ulovligt.

»Vi er på adressen i en anden politimæssig forretning og har ikke grund til at mistænke, at der foregår noget ulovligt, eller at der på det her tidspunkt er synlige tegn på misbrug blandt de unge,« siger Riad Tolba, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, den 13. marts til B.T.

I anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, står der, at de tilstedeværende i lejligheden – alle mellem 14 og 18 år – er påvirkede af euforiserende stoffer.

Den 40-årige kvinde, som bor i lejligheden og er tiltalt i sagen, fortæller politiet, at hendes datter, som betjentene finder 'snorkende' i soveværelset, er o.k., men blot sover og ikke har brug for hjælp.

Tiltalte undlader at fortælle politiet, at den 14-årige dreng ligger ukontaktbar på badeværelsesgulvet.

Kl. 01.30 søndag den 11. marts ringer et af de unge mennesker fra lejligheden til alarmcentralen. Kl. 01.35 ankommer ambulancen, og redderne finder den 14-årige dreng livløs på gaden. De giver førstehjælp, men forgæves. Han erklæres død kl. 02.16.

Den 14-årige pige bliver først fundet af politiet kl. 03.10, da de retter henvendelse til tiltalte i lejligheden, efter drengen er erklæret død på Rigshospitalet.

En ambulance ankommer kl. 03.30 og kører pigen til Rigshospitalet. Hun har haft langvarigt hjertestop og pådraget sig en alvorlig hjerneskade. Hun er fortsat i koma.

Den 40-årige kvinde nægter sig skyldig i samtlige tiltaleforhold.

Hvad der præcis ledte til den 14-årige drengs indre blødninger, kan Københavns Politi ikke svare på, men forklarer i anklageskriftet mod den 40-årige kvinde, der boede i lejligheden på Østerbro, og som også er tiltalt i sagen, at der på ukendt vis opstod en 'udrift i milten', som var skyld i de fatale indre blødninger.

Volden, som den 16-årige ifølge anklageskriftet udsatte den 14-årige dreng for, bestod af lussinger, knytnæveslag, spark eller tramp forskellige steder på kroppen.

Den 16-årige, der er beskyttet af navneforbud i sagen, har tidligere været genstand for politiets interesse i forbindelse med hændelserne i lejligheden på Østerbro.

Kort efter den 11. marts blev den 16-årige dreng sigtet for drabet på den 14-årige dreng. Han sad herefter frihedsberøvet fra den 15. marts til den 25. juni. Sigtelsen mod ham droppede politiet dog ifølge B.T.s oplysninger tidligere på sommeren og har nu i stedet - ca. fem måneder efter hændelsen - valgt at tiltale ham for vold.

Ifølge anklageskriftet skal den 16-årige mentalundersøges, hvorfor sagen først skal for retten sidst i december eller først i det nye år.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra anklagemyndigheden i Københavns Politi. Over for B.T. meddeler den 16-åriges forsvarsadvokat, Janus Malcolm Petersen, at hans klient nægter sig skyldig.