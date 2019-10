Vi handler på nettet som aldrig før. Men pas på, før du klikker på 'køb'.

Mange af de webbutikker som ellers ser professionelle og troværdige ud, vil i virkeligheden snyde dig. Rigtig mange endda.

E-mærket, som er den danske certificeringsordning for sikker handel på nettet, har politianmeldt hele 150.000 webbutikker. Det skriver DR.

Fælles for dem er, at de er registreret på udenlandske domæner - og at de ifølge E-mærket forsøger at fuppe intetanende danskere.

Det gør fupsiderne blandt andet med slagtilbud på lækre mærkevarer.

Men hvis du falder for fristelsen, bliver du snydt.

»Det er typisk kopier, man får og ikke den ægte vare. Men man risikerer også mere alvorlige ting som at få stjålet sine kreditkortoplysninger, som så kan blive solgt på the dark web,« fortæller specialanklager Dorte Frandsen fra Bagmandspolitiets cybercrime-enhed til DR.

Er du blevet snydt af en fupbutik på nettet? Så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til os på Facebook eller send en mail til 1929@bt.dk.

Det er Bagmandspolitiet, som behandler de mange politianmeldelse. Og her kender man allerede mange af de anmeldte webbutikker i forvejen.

To tredjedele af de politianmeldte webbutikker har en dansksproget hjemmeside eller tilbyder at handle i kroner. En fællesnævner for de politianmeldte hjemmesider er, at de er registreret på udenlandske domæner og typisk ender på '.net' eller '.com' og ikke ikke '.dk', som de fleste danskregistrerede webbutikker.

Selvom fupsiderne er blevet mere professionelle de sidste par år kan du stadig spotte dem, før det er for sent.

E-mærkets har samlet tre gode råd til de danske forbrugere, som du kan se i videoen herunder.