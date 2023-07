Da en udenlandsk personbil lørdag kørte ind i Danmark ved Gedser, var det et noget særligt syn, der mødte den patrulje, der stoppede bilen.

I bilen sad nemlig 15 mennesker. Også selvom der kun var sæder til seks.

Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi beskriver i sin døgnrapport episoden, der fandt sted klokken 11.30. Heri lyder det, at bilens fører, en 37-årig udenlandsk mand, på stedet blev sigtet for at befordre personer ud over antallet af siddepladser.

Han valgte at betale en såkaldt straksbøde og kunne derfor efterfølgende køre videre.

De ni personer, der ikke var plads til i bilen, måtte dog finde andre transportmuligheder.

Senere samme dag ankom endnu en udenlandsk mand til politikredsens område. Denne gang til Rødbyhavn klokken 17.45.

Han sad bag rattet i en varevogn, og i lastrummet gemte sig 15 personer.

Også disse måtte finde sig et alternativt transportmiddel, da de blev sat af, efter føreren betalte en straksbøde også selv kørte videre.

