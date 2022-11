Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Politiet leder i øjeblikket med lys og lygte efter Chris Funder Buch.

Han valgte torsdag formiddag at flygte fra det retspsykiatriske sygehus i Viborg, og politiet har nu bedt offentligheden om hjælp til at finde ham.

Udover at være kendt fra DR-programmet 'Indefra' bliver han af politiet beskrevet som »en farlig fange.«

Ifølge TV Midtvest havde Chris lige fået godkendelse til uledsaget udgang fra det retspsykiatriske sygehus i Viborg. Og det valgte han at udnytte.

Herfra så han sig nemlig ikke tilbage, men så i stedet sit snit til at flygte – helt uden dramatik og uden at smadre ruder og døre.

»Næste naturlige skridt var, at han skulle gå ud alene i et kvarter, hvor han kunne sætte sig på en bænk og ryge en cigaret,« forklarer Poul Mortensen, der er oversygeplejerske på det retspsykiatriske afsnit, hvor Chris Funder Buch sidder, til TV Midtvest.

Det hele var aftalt med overlægen – og risikoen for at Chris ville flygte, blev vurderet som lav.

Ifølge oversygeplejersken bliver Chris nemlig beskrevet som »samarbejdsvillig omkring behandling«.

Han understreger dog, at risikoen aldrig er lig nul, »men vi skal jo tage nogle chancer,« slår Poul Mortensen fast over for mediet.

Det var fem minutter efter, Chris Funder Buch var udeblevet, at han blev efterlyst ved politiet.

Oversygeplejersken understreger, at de står ved beslutningen om at give Chris muligheden for at få udgang, fordi det er en naturlig del af hans behandlingsforløb mod en mere normal tilværelse – også på trods af, at han stak af.

Politiet opfordrer folk, der har viden om, hvor Chris Funder Buch befinder sig, til at ringe til politiet på 114.