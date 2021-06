Teorierne er mange om det, der den seneste måned er hændt for en stor gruppe danske bilister på vej til eller fra BornholmerFærgen i Ystad.

Bliver der anvendt en såkaldt kartoffelkanon? En stor slangebøsse? Eller er det kriminelle svenskere med et særdeles kraftfuldt og stærkt kast?

Måske de spørgsmål aldrig bliver besvaret, men én ting ved vi med sikkerhed nu:

At massevis af danskere – B.T. alene er bekendt med 37 tilfælde – den seneste måned har oplevet at blive ramt af sten eller andre genstande med en voldsom hastighed, når de har kørt på E65-motorvejen til eller fra Ystad.

Her er et af de stenkast, som B.T. har beskrevet. Som i de fleste andre tilfælde kom det ud af det blå, da familien var på vej til Ystad.

I den forbindelse har et centralt spørgsmål presset sig på: Er angrebene kun gået ud over danskere, selvom det foregår på en svensk vej?

Og det foreløbige svar er ja, hvis man skal gå ud fra de anmeldelser, som svensk politi har modtaget.

»Vi har modtaget 15 anmeldelser om de her stenangreb, og det er alle fra danskere,« siger politiinspektør ved Ystad Politi Patric Nihlén.

Okay. Betyder det, at I efterforsker det her som noget, der er målrettet mod danskere?

»Det er ikke op til mig at vurdere, men jeg vil sige, at det er besynderligt, at det kun er danskere, som har anmeldt det.«

Hvad kommer I til at gøre nu?

»Nu sender vi alle anmeldelser til en, der kan systematisere dem, for at finde mønstre og kortlægge, hvor alle tilfældene har været,« siger Patric Nihlén.

Men er det nok? I ved, at angrebene har fundet sted mellem Skurup og Ystad, så …

»Der er også en anmeldelse, hvor det var i Svedala.«

Ja, det er rigtigt, men sagen er stadig den, at klart størstedelen har fundet sted mellem Skurup og Ystad (en afstand på 25 kilometer) så I kan vel være patruljere mere der, tage stilling på ruten eller andet?

»Så skal du tale med den vagthavende, for jeg kan ikke beslutte, om han sender biler derud. Vi har gjort det klart, at man skal ringe til politiet med det samme, hvis man oplever det her.«

Så lad mig spørge på en anden måde. Forstår du, hvis danskerne er bekymrede for at krydse denne her strækning, når det, som I har tænkt jer at gøre, er at systematisere en række anmeldelser, selvom I godt er bekendt med, hvor det finder sted?

Her er en af de sten, der er blevet kastet ind i en dansk bilists bil. Foto: Privatfoto

»Ja, jeg forstår godt, hvis danskerne er bekymrede. Det er klart. Jeg forstår dit spørgsmål, men det er ikke min stol, det her. Jeg kan dog få en til at ringe til dig?« siger Patric Nihlén.

Det tilbud takkede B.T. mandag morgen ja til, men har endnu ikke fået en opringning fra den pågældende person.

Mandag formiddag valgte Rigspolitiet i Danmark også at gå ud med en opfordring om, at man straks skal anmelde angrebene til svensk politi, hvis man bliver udsat for et.

B.T. har i den forbindelse forsøgt at få yderligere kommentarer fra Rigspolitiet, men her henviser man til det svenske politi.

Fælles for næsten alle de danskere, der er blevet ramt af en sten eller anden genstand, er, at de slet ikke har opfanget, at noget er kommet flyvende mod bilen, før det store brag har lydt i bilen.

Og dem, der faktisk nåede at se stenen eller genstanden, beskriver, at den kom flyvende med så høj fart og i en så lige og urokkelig bane, at den umuligt kunne være blevet kastet af en menneskehånd.

»Jeg tror, at genstanden blev skudt på en eller anden måde. Det kan være med en slags kartoffelkanon eller noget andet med et tryk i, for du kan ikke kaste så hårdt. Der var ingen biler omkring, og det var en fin vej uden sten,« fortalte Jacob Seeberg, der forrige søndag også blev ramt af en flyvende genstand, i går til B.T.

De fleste, der efter alt at dømme er blevet beskudt, har kurs mod Bornholm, og derfor er det også på solskinsøen, at de smadrede bilruder og ødelagte kølerhjelme kan blive repareret af en mekaniker.

Sådan så forruden ud, efter Carsten Petersen og hans bedre halvdel var blevet ramt af en sten eller anden genstand Foto: Privatfoto

Det kan Bjarne Vejdiksen, der er servicechef i Autohuset Bornholm, skrive under på.

»Vi havde fire personer forbi bare i fredags. De var alle blevet ramt. Tre af dem havde fået forruden smadret, mens den sidste var blevet ramt på kølerhjelmen,« fortæller Bjarne Vejdiksen.

Han kalder det »meget usædvanligt« og understreger, at det med hans viden kun kan være overlagte angreb.

»De er kommet med temmelig stor kraft og er på størrelse med en knytnæve. Sådan en sten hopper ikke bare op og smadrer en rude. Jeg har i øvrigt kørt strækningen, der er ingen vejarbejde eller noget,« understreger han.