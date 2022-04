Søndag aften spillede AGF mod OB på Ceres Park i Aarhus, og Østjyllands Politis specialpatrulje var til stede for at sikre, at alt forløb i god ro og orden.

Allerede inden kampen måtte de dog uddele sigtelser.

I forbindelse med visitation inden kampen blev en 15-årig pige fra Hasselager fundet i besiddelse af tre blitzlys, der alle blev destrueret.

Den 15-årige blev sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven, og hendes mor blev kontaktet og orienteret om sagen.

Hun var dog ikke den eneste 15-årige, der kunne forlade Ceres Park med en sigtelse.

En anden 15-årig pige fra Aarhus C blev fundet i besiddelse af en peberspraylignende genstand, der blev beslaglagt af politiet med henblik på nærmere undersøgelse.

Også hendes mor blev kontaktet og orienteret om sagen.

Selve kampen forløb uden problemer, men efter kampen var der en gruppe unge, der kom ud fra et skovområde og gik hen mod udebaneholdets fans, mens de kom med tilråb.

To af dem maskerede sig flere gange, og da betjentene gik efter dem og forsøgte at kalde dem til sig, stak de af.

De to mænd på 18 og 19 år blev dog indhentet, men fortsatte med at udvise aggressiv adfærd, hvorfor de begge blev anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden og for overtrædelse af maskeringsforbuddet.