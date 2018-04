Ved du noget om sagen, så hører vi gerne fra dig. Skriv til chans@bt.dk

En teenager er forsvundet, og nu beder hendes mor om offentlighedens hjælp til at finde hende.

Charlotte Andersen har i et døgn manglet sin 15-årige datter, Emma Villadsen, og hun er naturligvis særdeles foruroliget over ikke at vide, hvor datteren befinder sig.

»Jeg har det ad helvedes til for at sige det på godt dansk,« siger hun til BT.

Den bekymrede mor så sidst sin datter, da de to sagde farvel til hinanden mandag morgen. Emma skulle i skole, hun går i ottende klasse på en folkeskole i Løsning nær Horsens, og Charlotte Andersen skulle på arbejde. Da Charlotte Andersen vendte hjem mandag eftermiddag, stod det klart, at Emma var væk.

Charlotte Andersen har ingen anelse om, hvor datteren befinder sig.

»Hun er normalt meget autoritetstro, og hun har aldrig trådt ved siden af før. Jeg har snakket med politiet og med SSP, der plejer at have en fornemmelse af, hvad der foregår blandt de unge.«

Den bekymrede mor fortæller, at den 15-årige havde lagt et brev til hende, hvor datteren gjorde det klart, at hun ville stikke af hjemmefra. Hvad der har fået Emma Villadsen til at tage den beslutning, har Charlotte Andersen intet svar på.

»Hendes far døde for et halvt år siden. Om det har noget med det at gøre, eller om det blot er fordi hun er 15 år og teenager, ved jeg ikke. Havde jeg vidst, at hun var ked af det, var jeg aldrig taget afsted.«

Vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jesper Brian Jensen, fortæller, at politiet er opmærksom på sagen.

»Vi skønner endnu ikke, at det er så alvorligt, at vi aktivt går ud og leder efter hende,« siger han.

Emma er 170 cm. høj, og vejer ca. 70 kg. Hun har mørkt langt hår. Emma har sin skoletaske med, en Bjørn Borg skuldertaske og en pink taske af mærket Hummel med sig.