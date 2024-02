En 15-årig dreng er sigtet for at have begået tre røverier inden for de seneste tre måneder.

Torsdag blev han fremstillet i et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Her nægtede han sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig i retten.

Ifølge politiet blev det første røveri begået 9. december 2023 på Københavns Hovedbanegård. Sammen med tre andre gerningsmænd truede de en mand med vold til at udlevere et sæt Airpods, en hue, en jakke og et Louis Vuitton bælte.

Røveriet skulle være fundet sted ved 23.00-tiden.

Seks dage senere – 15. december, slog de fire unge angiveligt til igen.

Inde på McDonald's ved Nørreport Station i København fandt de endnu et offer.

Her skulle de have skubbet og truet en mand til at udlevere et sæt Airpods og et armbånd.

Det sidste forhold, som den 15-årige dreng er sigtet for, blev begået nytårsdag i Field's på Amager. Lidt over 20.00 sammen med i hvert fald en af de andre gerningsmænd skulle de igen have truet en mand.

Denne gang mener politiet, at gruppen tog fat i offerets nakke og tvang ham til at udlevere en Fjellräven taske, en parfume og en North Face jakke.

Den 15-årige blev varetægtsfængslet i 13 dage.