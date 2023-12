Dommer finder, at der er begrundet mistanke om, at 15-årig er skyldig i grov vold med døden til følge.

En 15-årig dreng varetægtsfængsles i surrogat i tre uger efter et knivstikkeri i Grenaa søndag, der kostede en jævnaldrende dreng livet.

En dommer i Retten i Randers finder, at der er begrundet mistanke om, at den sigtede er skyldig i grov vold med døden til følge.

Kendelsen om varetægtsfængslingen blev afsagt kort efter klokken 13, da dørene til retssal F blev åbnet.

Da grundlovsforhøret gik i gang klokken 11, blev sigtelsen læst op af specialanklager Jesper Rubow.

Den 15-årige mand sigtes for at have dræbt en jævnaldrende med et enkelt knivstik i brystet ved stationspladsen i Grenaa søndag eftermiddag.

Derudover er han sigtet for forsøg på grov vold ved at stikke ud med sin kniv mod en anden person, der ifølge politiet er ven til den afdøde.

Endelig er han sigtet efter knivloven for at bære kniv uden et anerkendelsesværdigt formål.

Den sigtede blev anholdt søndag aften. Han er spinkel af bygning og iført en blå trøje.

Retten valgte at nedlægge forbud mod at nævne den sigtedes navn af hensyn til hans unge alder.

Inden den sigtede nåede at tilkendegive, hvordan han stiller sig til sigtelsen, blev der også nedlagt et referatforbud.

Det skete trods protester fra de tilstedeværende journalister.

Beslutningen om varetægtsfængsling i surrogat blev ikke kæret.

Når unge under 18 år bliver varetægtsfængslet, sker det typisk i surrogat på en ungdomsinstitution.

Da grundlovsforhøret var forbi, blev den sigtede ført ind i et tilstødende lokale, hvor han fik mulighed for tale med flere af sine pårørende.

Forsvarsadvokat Camilla Ernst havde efter retsmødet ingen kommentarer til sagen.

Anklageren kalder sagen for "sindssyg tragisk".

- En ung mand er i en sindssyg tragisk sag fængslet for grov vold med døden til følge.

- Det viser igen, hvor farligt det er at gå med kniv, sagde Jesper Rubow, da retsmødet var forbi.

Østjyllands Politi har i en pressemeddelelse tidligere oplyst, at den sigtede og offeret kender hinanden.

Det er politiets opfattelse, at der er tale om en strid mellem parterne, som eskalerer og ender med knivstikkeriet.

- Det er stadig vores overbevisning, at det er den afdøde og den anholdte, der har en uoverensstemmelse, og den eskalerer så søndag aften, siger vicepolitiinspektør Flemming Nørgaard, Østjyllands Politi, i en udtalelse.

Den kommende tid vil det lokale politi være ekstra synligt til stede i Grenaa, blandt andet omkring stationen, oplyser politiet.

/ritzau/