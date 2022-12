Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Som 15-årig lagde han sin egen vanvidskørsel på YouTube.

Og på flugt fra politiet forulykkede han på Midtfyn med tre patruljevogne efter sig. Undervejs måtte betjente springe for livet efter de havde forsøgt at bringe ham til standsning med sømmåtter.

Det skriver Fyens Stiftstidende, der var til stede, da der blev afsagt dom i Retten i Svendborg.

»Det var meget impulsivt. Vi skulle ud og hygge. Jeg synes bare, det var fedt,« forklarede den nu 17-årig unge mand på anklagebænken, der var tiltalt for otte forhold.

Vanvidskørslen blev foretaget i sin nu tidligere chefs bil, som han havde stjålet sammen med en kammerat.

Men trods blå blink i bakspejlet valgte den unge mand at fortsætte, og det udviklede sig til en vild biljagt, hvor flere patruljevogne var involveret.

Af to omgange forsøgte politiet at bringe ham til standsning med sømåtter, anden gang forklarede betjenten, at han måtte springe for sit liv og lufttrykket, da han kørte forbi, føltes som en lussing.

Biljagten endte, da den unge bilist mistede herredømmet over bilen i et sving. Køretøjet trillede rundt flere gange og landede på taget.

Den 17-årige fik to måneders afsoning i fængslet. Sagen skal derudover behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet.

Desuden skal han betale en bøde på 9000 kroner, og så er han blevet frakendt kørekortet i tre år – gældende fra den dag, hvor han fylder 18.