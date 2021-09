En ung mand på 15 år fik sig en noget ubehagelig afslutning på sin onsdag aften, da han på sin knallert kørte gennem Holluf Pile, en bydel beliggende i den sydøstlige Odense.

Her blev han nemlig stoppet af to yngre mænd, der truede ham med, hvad politiet formoder er en pistol.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen til B.T.

»Der er tale om to unge mænd, som truer den 15-årige til at give dem sin knallert. De truer ham med, hvad der formodes at være en pistol,« siger Milan Holck Nielsen.

Den 15-årige udleverede derfor hurtigt sin knallert, og de to gerningsmænd forlod derefter stedet på knallerten.

Fyns Politi har af flere omgange afsøgt området i håb om at lokalisere spor, der kunne lede dem tilbage til gerningsmændene, men indtil videre uden held. Også patruljer med hunde har afsøgt området uden gevinst.

»Sagen ligger derfor hos efterforskningen nu, hvor man er ved at indhente overvågning og vidneforklaringer,« fortæller vagtchefen.

De to gerningsmænd beskrives som unge mænd i alderen 16 til 17 år, og de havde begge mørk tøj på under hændelsen. Offeret kendte ikke de to gerningsmænd på forhånd.

Har man oplysninger i sagen, bedes man kontakte politiet på 114.