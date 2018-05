En 17-årig dreng er ved Retten i Næstved idømt fire måneders fængsel for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed ved at sælge MDMA, som endte med at dræbe den 15-årige Adam Buk. Den 17-årige blev frifundet for uagsomt manddrab.

Det skriver DR Nyheder.

Den 17-årige er fundet skyldig i at have solgt MDMA via en mellemmand til tre unge personer og dermed at have udsat deres liv for fare i starten af februar i år. Den ene af de tre unge var den 15-årige Adam Buk, der umiddelbart efter indtagelsen af de farlige stoffer måtte indlægges akut på Sjællands Universitetshospital Køge sammen med kammeraten Matti Olesen.

Begge svævede de mellem liv og død, fordi de havde indtaget det farlige stof, som de havde købt af en mand i Haslev. Matti Olesen blev imidlertid udskrevet få dage efter, mens Adam Buk afgik ved døden efter at have ligget i koma i 12 dage.

Retten i Næstved har desuden frifundet den 17-årige for uagtsomt manddrab, som han ellers stod tiltalt for. Anklageren krævede et år og tre måneders fængsel, men dommerne ligger til grund for dommen, at den 17-årige ikke kunne forudsige, at salget af MDMA ville føre til Adam Buks død.

Den 17-årige kendes dog skyldig i, at på hensynsløs at have forvoldt fare for nogens liv eller førlighed, da han samme dag gav en stor dosis MDMA til en på daværende tidspunkt 15-årig pige.

»Han ved, at det er farligt, og han ved, at det er stærkt, så derfor har han udvist groft uagtsomhed,« mener dommerne ifølge Ritzau.

På grund af den tiltaltes alder har drengen siddet varetægtsfængslet i surrogat på en lukket afdeling under de sociale myndigheder, hvor han har siddet siden starten af februar. Derfor bliver han også løsladt, da han har siddet straffen ud.

Den 17-årige modtog dommen, og udtalte ifølge DR Nyheder:

»Det var ikke på den måde, det skulle ske, og det beklager jeg.«

Det står endnu ikke klart, om statsanklageren vil anke dommen til Østre Landsret.