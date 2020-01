En sag om jalousi mellem to unge mennesker endte mandag med en voldsdom.

En 15-årig dreng blev idømt 40 dages betinget fængsel ved Retten i Kolding efter at have sparket og slået sin ekskæreste.

Det fortæller JyskeVestkysten.

Det tidligere kærestepar er klassekammerater, og voldsepisoden foregik efter de i oktober sidste år havde været på en klasseudflugt til Horsens Statsfængsel.

I retten fortalte den dømte, at kæresteparret havde drillet hinanden på hele turen, skriver JyskeVestkysten.

Det var egentlig ikke usædvanligt for de to unge. Deres forhold var præget af gensidige drillerier, fortalte både gerningsmanden og offeret, og fra tid til anden slog hun op med ham for at få lidt ro.

Det gjorde hun også denne dag på vej hjem fra Horsens Statsfængsel til deres skole, som er for børn og unge med sociale og personlige udfordringer.

Da udflugten var overstået, fulgtes den 15-årige dreng og hvad der nu var hans ekskæreste ind på skolen, mens pigen ifølge den dømte blev ved med at daske til ham.

På et tidspunkt følte gerningsmanden, at hun gik over stregen. Og så overfaldt han hende.

»Hun blev ved, og jeg var irriteret oppe i hovedet. Hun begyndte at prøve at gøre mig jaloux ved at gå hen til en anden dreng. Jeg er meget jaloux. Jeg tog fat i hende ved halsen i et millisekund og skubbede hende, så hun væltede. Og så sparkede jeg hende på overkroppen, mens hun lå ned,« sagde den 15-årige ifølge JyskeVestkysten.

Ikke nok med at han sparkede sin ekskæreste, mens hun lå ned, slog han hende også i ansigtet med en knytnæve, inden han blev stoppet af en klassekammerat, skriver avisen.

Både offeret og gerningsmanden er enige om hændelsesforløbet. Ekskæresten fortalte i retten, at hun havde drillet og irriteret gerningsmanden op til voldsepisoden.

Men selvom hun blev sparket og slået af sin ekskæreste, forsøgte hun alligevel at få politiet til at droppe sagen mod ham.

Nok var det forkert, hvad han havde gjort, sagde hun ifølge JyskeVestkysten. Men hun ønskede ikke, at det skal få konsekvenser for resten af hans liv. Hun ønskede bare, at han bliver glad og får et godt liv, sagde hun i retten.

Det var Kolding Kommune dog uenig i. De anmeldte episoden, der mandag blev til en betinget voldsdom for den 15-årige dreng.