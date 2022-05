Betjente er lige nu i gang med en efterforskning på Frederikssund Station på Nordsjælland.

Det skyldes, at en 15-årig dreng lørdag eftermiddag er blevet stukket i låret med noget, der formentlig er en kniv.

Herefter er han selv hastet til akutklinikken på Frederikssund Hospital.

- Klokken 14:31 får vi en anmeldelse fra en person, der har hørt om stikkeriet på en 15-årig dreng,« siger Michael Dalby, der er vagtchef hos Nordsjællands Politi, og tilføjer:

Her ses betjente i gang med efterforskningen på Frederikssund Station lørdag eftermiddag. Foto: Presse-fotos.dk. Vis mere Her ses betjente i gang med efterforskningen på Frederikssund Station lørdag eftermiddag. Foto: Presse-fotos.dk.

»Efterfølgende får vi så oplyst om, at han selv er taget til hospitalet.«

Har du hørt, hvordan den 15-årige dreng har det nu på hospitalet?

»Meldingen er, at han er ikke er kommet slemt tilskade,« siger vagtchefen.

Nordsjællands Politi er som sagt i gang med at efterforske togstationen, og der er ikke meldt om nogen sigtede for overfaldet.

»Når det er knivstik, så er det en alvorlig sag,« siger Michael Dalby.

I øvrigt er det ikke første gang, Frederikssund Station danner rammen om voldelige overfald.

I marts blev en 52-årig mand dræbt i et brutalt overfald, da han var ankommet med et S-tog fra København.

En anden mand blev i marts stukket med kniv, men det lykkedes dog manden at flygte fra stedet ved at træde ind i et S-tog, skriver TV 2 Lorry.