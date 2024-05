En ung dreng på 15 år er blevet sigtet for medvirken til forsøg på manddrab.

Helt præcist er han mistænkt for at have transporteret en håndgranat, som senere blev detoneret i en kiosk.

Det oplyser Københavns Politi i en række opslag på X.

Den hændelse, som sagen tager udgangspunkt i, fandt sted den 30. december sidste år, hvor en håndgranat blev denoteret i en kiosk i Husum.

I den forbindelse blev en 19-årig mand alvorligt såret.

Nu er en 15-årig dreng sigtet »for medvirken til forsøg på manddrab ved at have været i besiddelse af og transporteret en håndgranat fra Næstved til København, hvor han overdrog den til ukendte medgerningsmænd,« lyder det fra Københavns Politi.

Drengen bliver fremstillet i grundlovsforhør i Retten på Frederiksberg fredag formiddag.

»Det er vores vurdering, at sprængningen fandt sted som led i den verserende bandekonflikt, og den 15-årige har tilknytning til en af grupperingerne,« oplyser Københavns Politi.

Politiet oplyser videre, at man har hensyn til den fortsatte efterforskning af sagen vil begære dørene lukket under grundlovsforhøret.