Det var efter alt at dømme ingen tilfældighed, at to kolonihavehuse på Østerbro med få timers mellemrum mandag aften pludselig stod i flammer.

Politiet mistænker nemlig, at to unge teenagere står bag de to brande, der blev husenes endeligt.

Mens den ene af de mistænkte – en 15-årig dreng – nu er sigtet for forsætlig brandstiftelse, er hans 13-årige makker nu overdraget til de sociale myndigheder.

Han kan nemlig ikke blive sigtet, da han er under den kriminelle lavalder. Og han slipper derfor også for at blive strafforfulgt, skulle sagen om de to brande ende for retten.

Branden ved Rørsøstien. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Branden ved Rørsøstien. Foto: Presse-fotos.dk

Hjemmeværnet i København bistod aftenen og natten igennem politiet med bevogtning af de to adresser efter brandene.

Meldingen om den første brand, som opstod i et kolonihavehus på Sibeliusgade, landede omkring 17.30, og der skulle ikke gå mere end fire timer, før den igen var gal i et kolonihavekvarter.

Klokken 21.30 modtog vagtchefen nemlig endnu en anmeldelse. Denne gang om brand i et kolonihavehus ved Rørsøstien, der ligger på den anden side af Helsingørmotorvejens afslutning – omtrent en kilometer fra det første brandsted.

Begge de to huse brændte ned, men Hovedstadens Beredskab havde dog held med at komme flammerne til livs, førend de spredte sig til nabohuset.

Branden ved Rørsøstien. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Branden ved Rørsøstien. Foto: Presse-fotos.dk

Hurtigt var der mistanke om, at de to brande var påsatte. Formentlig med brandbar væske. Og derfor søgte patruljer også efter mistænkte i området, der længe var indhyllet i røg fra brandene.

Det var her, en motorcykelbetjent stødte på de to knægte. Betjenten bemærkede, at teenagerne passede på de signalementer, som vidner havde bidraget med.

»Gode vidneudsagn har gjort, at vi kunne pågribe dem,« lød det således tirsdag morgen fra Jonatan Smith, central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

Snart efter blev den 15-årige dreng anholdt. Meldingen fra Københavns Politi er dog tirsdag middag, at han atter er løsladt. Sigtelsen mod ham opretholdes ikke desto mindre.

Ingen personer kom til skade i forbindelse med brandene, som nu altså bliver efterforsket.