Et skænderi tirsdag endte med, at en pige angiveligt stak sin kæreste med kniv. Hun sigtes for forsøg på drab.

En 15-årig pige fremstilles onsdag i grundlovsforhør sigtet for forsøg på manddrab. Det sker ved Retten i Næstved klokken 13.00.

Pigen kom i politiets søgelys efter en episode på torvet i Haslev tirsdag, hvor pigen kom op at skændes med sin 20-årige kæreste. Skænderiet eskalerede, og pigen stak angiveligt sin kæreste i maven med en kniv.

Manden blev kørt til Køge Sygehus, hvor han skulle opereres på grund af sine skader. Han blev meldt uden for livsfare.

Politiet modtog anmeldelsen om knivstikket tirsdag klokken 16.37, og kort efter blev pigen anholdt ved stationen i Haslev.

Hun var sammen med en 15-årig dreng, som skulle have kørt pigen fra gerningsstedet på knallert umiddelbart efter knivstikket. Også han blev anholdt tirsdag, men klokken 02.11 natten til onsdag blev han løsladt.

Det er uvist, om han stadig er sigtet i sagen.

Foruden forsøg på manddrab er pigen også sigtet for overtrædelse af knivloven og lov om euforiserende stoffer. Hun havde 0,63 gram hash på sig, da hun blev anholdt, fremgår det af politiets døgnrapport.

/ritzau/