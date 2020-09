Da en 15-årig pige fra Korsør mandag aften stod og ventede på sin mor ved et busstoppested, blev hun udsat for seksuelle krænkelser af to fremmede mænd.

Pigen stod ved busstoppestedet ved DagliBrugsen i Vemmelev på Vestsjælland ved 21-tiden, da de to mænd pludselig passede hende op.

Det skriver Sjællandske.

De tog fat i hende og befølte hende på intime steder uden på tøjet.

Samtidig gav de pigen besked om at holde kæft.

»Pigen stod ifølge vores foreløbige oplysninger ved busstoppestedet og ventede på sin mor, da de to mænd dukkede op og greb fat i hende, mens de befølte hende og bad hende holde kæft,« siger politikommissær Joy Haensel fra lokalpolitiet i Slagelse til Sjællandske.

Da der pludselig lød stemmer i nærheden, opgav de deres forehavende, og stak af.

Mændene beskrives som af mellemøstligt udseende. De forsvandt om bag DagliBrugsen.

De vurderes begge til at være mellem 25 og 30 år. Begge var de almindelige af bygning og talte dansk med accent.

Den ene beskrives til at være mellem 180 til 185 centimeter høj med tæt kort mørkt skæg. Han var iført en blå hættetrøje, tætsiddende jeans og hvide sko.

Den anden mand var lidt højere - 185 til 190 centimeter høj. Han havde en stor næse og var iført en hvid hættetrøje, løse blå jeans og blå løbesko.

Politiet har indhentet en del videomateriale fra området, som nu skal undersøges nærmere.

Politiet behandler sagen som blufærdighedskrænkelse.

Har du oplysninger i sagen, som kan hjælpe politiet, så ring 114.