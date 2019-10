Politiet og frivillige søger med lys og lygte efter en 15 år gammel pige, som ikke er blevet set siden lørdag aften kort før midnat.

Her forsvandt teenageren ved navn Emilie Pedersen fra en fest på Køjevænget i Dragør efter at være blevet lagt beruset i seng af sine venner.

Ifølge vagtchefen ved Københavns Politi bliver der benyttet både hunde og drone i forbindelse med eftersøgningen.

»Vi har iværksat en større eftersøgning efter en 15-årig pige. Flere hundepatruljer er allerede i gang, mens vi også er ved at sætte en drone op for at se, om vi kan finde hende i det grønne område omkring det sted, hvor hun forsvandt,« siger vagtchef Kristian Rohdin.

Teenagerens mor har delt et opslag på Facebook, hvor hun blandt andet skriver, at hendes datter forsvandt uden sine personlige ejendele - deriblandt sine briller og mobiltelefon.

Opslaget er også bIevet delt i Facebook-gruppen 'Amager', hvor flere borgere melder, at de hjælper til med at lede i området, hvor den 15-årige forsvandt.

Emilie er 159 centimeter høj og lyshåret. Hun var iført blå jeans og en hvid skjorte, da hun forsvandt. Hun havde hverken sko eller jakke på.

Hvis man har informationer i sagen, skal man kontakte politiet på 114.