En 15-årig pige er afgået ved døden, efter hun onsdag eftermiddag blev kørt ned af en bil.

Hun blev i første omgang indlagt i kritisk tilstand, men hendes liv stod ikke til at redde.

Det bekræfter Nordsjællands Politi fredag over for Netavisen Gribskov.

Ulykken blev onsdag betegnet som en tragisk ulykke af politiet.

»Vi har været deroppe og undersøge en hel masse, og vores undersøgelser er endnu ikke afsluttede, men det, vi umiddelbart kan konstatere, er, at fodgængeren er stået af bussen og skal krydse vejen. Idet hun går ud på kørebanen, træder hun ud foran den bil, der kommer kørende,« fortalte vagtchefen til B.T.

Der er ikke noget, der tyder på at billisten kørte for stærkt eller var påvirket under kørslen.

»Det virker som en tragisk ulykke,« sagde Stefan Andersen.

Pigen blev fløjet til behandling på Rigshospitalets traumecenter, hvor det hurtigt stod klart, at hun var meget ilde tilredt.

Pigen afgik senere ved døden på Rigshospitalet, men af hensyn til de pårørende ønsker politiet for nuværende kun at bekræfte dødsfaldet og ikke oplyse noget nærmere omkring det.

Det skriver Netavisen Gribskov.