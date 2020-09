En 15-årig pige blev natten til søndag udsat for en blufærdighedskrænkelse i en bus i Aarhus.

Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

Kort efter midnat lørdag steg pigen på bussen på Park Allé i Aarhus, men hun havde ikke kørt med i mere end et par minutter, før en ung mand satte sig over for hende.

Han befølte hende op af inderlåret og holdt fast i hendes ben, da hun forsøgte at flytte dem.

Flere gange prøvede han også at presse hende til at oplyse navnet på hendes Snapchat-profil.

Da hun nægtede at fortælle det, blev manden aggressiv og begyndte at råbe op.

Til sidst lod han dog pigen være og gik tilbage til sine to venner, som også var med bussen.

Kort efter stod pige af bussen, og dagen efter anmeldte hun og hendes mor sagen til politiet.

Østjyllands Politi vil gerne høre fra vidner, der har overværet episoden i bussen.

Gerningsmanden beskrives som arabisk af udseende, omkring 23 år og cirka 175 centimeter høj. Han havde kort, sort hår og lidt skægvækst om munden.

Har du oplysninger, der kan hjælpe politiet, så ring på telefonnummer 114.