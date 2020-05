En 15-årig dreng blev tilbage i april overfaldet i så voldsom grad, at han måtte indlægges.

Ifølge B.Ts oplysninger var der tale om vold i form af et stort antal slag og spark, ligesom den 15-årige blev sparket i hovedet. Derudover blev det voldsomme optrin filmet og delt på de sociale medier.

B.T erfarer, at gerningsmændene nu er fundet. Der er tale om tre drenge på mellem 13 og 14 år, der skulle have indrømmet at have overfaldet den 15-årige på Randager i Albertslund.

Og hos Vestegnens Politi bekræfter vicepolitiinspektør Søren Uhre i en pressemeddelelse, at målrettet politiarbejde har ført til, at de mistænkte kunne identificeres.

»Jeg er oprigtig glad for, at det er lykkedes at finde de mistænkte i forbindelse med dette grove overfald,« siger han.

Tidligere på måneden kunne det lokale politi også identificere to drenge på 12 og 13 år, der blev mistænkt for noget lignende i Skovlunde.

»Det er ikke vores oplevelse, at vi står med en generel tendens her, men der skal ikke herske nogen tvivl om, at i de tilfælde, hvor sådanne sager kommer til politiets kendskab, så bliver de taget meget alvorligt. Når man som mindreårig mistænkes for personfarlig kriminalitet, så bliver både forældre, sociale myndigheder og Ungdomskriminalitetsnævn inddraget,« siger Søren Uhre.

Vold på de sociale medier er et fænomen, B.T blandt andet har kunnet beskrive efter at have set flere videoer på Instagram-profiler, der nu er lukket ned.

Mandag fortalte en ung mand, der gerne vil være anonym, hvordan han for nogle måneder siden blev overfaldet.

Han blev tvunget til at sige 'jeg er et pikfjæs', og efterfølgende fik han et knytnæveslag i hovedet. Hele optrinnet blev filmet og delt på Instagram.

Den største af de nu lukkede Instagram-profiler havde over 3.000 følgere, og i biografien lød det: 'Send video af folk, der slås i Danmark, og så kommer det på siden.'

Om det var den profil, den 15-årige fra Albertslund endte på, vides dog ikke.

Psykolog hos Red Barnet, Kuno Sørensen, har tidligere fortalt, at han kender fænomenet 'voldsleg', hvor ofre umotiveret bliver overfaldet. Formålet er at bruge optagelserne af overfald som trofæ, så det kan blive sendt rundt og vist til morskab for andre.

»Det er jo ondsindet, modbydeligt og ulovligt, det de gør. Desværre er det sådan med sociale medier, at det kan sætte gang i nogle dynamikker, hvor man gør nogle grænseoverskridende ting, fordi det giver opmærksomhed. Man bliver berømt og kendt for noget. Fornuften går desværre ud i de situationer, fordi man i højere grad går efter at blive kendt og få masser af likes på trods af, at det er modbydeligt, det man gør,« sagde Kuno Sørensen.

Selvom de Instagram-profiler B.T kendte til nu er lukket ned, er der ikke garanti for, at videomaterialet ikke dukker op i andre grupper.

»Ofrene kan godt risikere, at det dukker op igen. De her ting har det med at mutere, og ofte dukker det op igen, lang tid efter vi hører om det første gang,« har Niels Denny Sørensen, der er vicepolitiinspektør i Rigspolitiets Nationale Cybercrimecenter, NC3, tidligere fortalt til B.T.