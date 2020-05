Under opgør mellem to grupper af lokale drenge i Klarup ved Aalborg blev en 16-årig stukket i benet.

En dreng på 15 år undgår at blive frihedsberøvet efter et knivstikkeri i Klarup ved Aalborg torsdag aften.

Drengen sigtes af politiet for vold af særlig farlig karakter og er fremstillet for en dommer fredag i Aalborg. Men dommeren fastslår, at mistanken på nuværende tidspunkt ikke er stærk nok, og derfor er drengen løsladt, oplyser politiet.

Efterforskningen viser ifølge politiet, at volden skyldes "en mindre uoverensstemmelse mellem to grupper af lokale drenge".

Ifølge Nordjyllands Politi er der ingen sammenhæng mellem to andre sager om knivstikkeri i Aalborg for nylig. De fandt sted tirsdag og natten til onsdag.

Ved episoden torsdag aften i Klarup var en dreng på 16 år offer. Han blev ramt i benet. Efter behandling på sygehuset blev han udskrevet.

De sociale myndigheder er inddraget, oplyser vicepolitiinspektør Christian Toftemark i en pressemeddelelse.

I efterforskningen skal vidner afhøres og muligvis genafhøres, og der skal også laves tekniske undersøgelser.

/ritzau/