En blot 15-årig dreng 'lånte' fredag sin mors bil - og gjorde sig skyldig i flere lovovertrædelser. Nu kan det ende med, at moderen får en bøde.

Efter at have 'lånt' bilen påkørte drengen, der bor i det vestlige Aarhus, ifølge politiet en 26-årig bilist, da drengen var på vej ud fra en REMA 1000-parkeringsplads, hvorefter han stak af fra stedet uden at tale med den påkørte bilist.

Det skriver TV 2 ØSTJYLLAND.

Overvågningsbilleder fra butikken gjorde det dog nemt for Østjyllands Politi at finde frem til drengen og køre ud til hans bopæl, hvor han blev sigtet for at forårsage en færdselsulykke, for at stikke af fra ulykken, for at køre bil uden førret og formentlig også for den måde, han er kommet i besiddelse af bilen på.

Et af de centrale spørgsmål i sagen er, om den 15-årige tog sin mors bil med eller uden hendes viden.

»Hvis det er med hendes viden, at han har lånt bilen, så bliver hun sigtet for at overtræde færdselsloven ved at overlade bilen til en, der ikke har førerret,« siger vagtchef Per Bennekov fra Østjyllands Politi til TV 2 ØSTJYLLAND.

Under alle omstændigheder kan moderen dog forvente et retsligt efterspil, forklarer vagtchefen og fortæller, at både mor og søn er 'trætte af' sagen.

Der skete ikke noget med den 26-årige mand under færdselsulykken.